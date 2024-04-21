انطلاق فعاليات مؤتمر إعلام جامعة مصر نحو تحديات التنمية المستدامة

انطلقت فعاليات المؤتمر السنوي الثاني لكلية الإعلام جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، تحت عنوان «تحديات التنمية المستدامة في عصر الاتصال الرقمي»، بحضور عدد كبير من الرموز الإعلامية الكبيرة، علي رأسهم الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، والكاتب وجدي زين الدين رئيس تحرير جريدة الوفد، والإعلامي عمرو الليثي، وشهدت فعاليات الافتتاح تلاوة آيات من القرآن الكريم والسلام الجمهوري، بجانب تخصيص الترجمة بلغة الإشارة لذوي الهمم من الصم والبكم.

وقالت الدكتورة هويدا مصطفى، عميد الكلية، إنّ المؤتمر يحمل في طياته العديد الموضوعات العلمية النقاشية التي تهدف في النهاية إلى إيجاد حلول لمواجهة التحديات التي تواجه الإعلام في عصر التحول الرقمي.

قضية التنمية المستدامة

وأضافت هويدا، أن قضية التنمية المستدامة تتطلع إليها الدول النامية وتعمل علي تحقيقها بمختلف الطرق، مضيفة ان لوسائل الاعلام دور كبير جدا في نشر مفاهيم التنمية و عملية التحديث حيث يكون له دور محوري في مناقشة ومعالجة القضايا بشكل محوري، مشيرة إلى أنّ التنمية المستدامة أصبحت على رأس اهتمامات الحكومات، مضيفة أنّ وسائل الاعلام المعاصرة تمثل جزءًا محوريا في تنمية القطاع.

وقالت الدكتورة أماني عمر، وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا، إنّ المؤتمر يجذب العديد من الباحثين من 9 جامعات أخرى، وبذلت الكلية جهدًا كبيرًا لتنظيم المؤتمر، مؤكدة أنّ المؤتمر يجمل في طياته العديد من الفعاليات المتميزة.

وأضافت أماني، أنّ المؤتمر يعد استكمالًا لمسيرة الدكتور هشام عطية، عميد الكلية السابق، والذي حرص على ضرورة ان يكون هناك مؤتمرا سنويا لتشجيع الباحثين بمختلف المجالات، مشيرة إلى أنّ الإعداد للمؤتمر شهد تميزًا بداية من تنوع فعالياته المختلفة بما يتماشى مع توجهات الجامعة لدعم البحث العلمي والابتكار، وسيشهد المؤتمر عرض 14 ورقة بحثية بمختلف المحاور حول التنمية المستدامة وتطورها.