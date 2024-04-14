أمير المصري عن انتقادات الإعلام الإسرائيلي لمسلسل مليحة: «كشفنا كذبها»

قال الفنان أمير المصري، إن مسلسل مليحة الذي عرض في رمضان 2024 دعمًا للقضية الفلسطينية، كان له تأثير قوي ونجاحه تخطى الجمهور المصري، حيث تفاعل معه الجمهور في الدول العربية؛ نظرًا لما يتعرض له الشعب الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

أمير المصري يتحدث عن هجوم إسرائيل على مسلسل مليحة

وأضاف الفنان أمير المصري، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هجوم وسائل الإعلام الإسرائيلية سواء المطبوعة مثل يديعوت أحرنوت أو المرئية مثل القناة الرسمية لهم بسبب مسلسل مليحة، يمثل نجاحًا كبيرًا، قائلاً :«الحمد لله دي حاجة كويسة أننا كشفنا كذبهم وسببنا ليهم فزع وخوف».

أمير المصري: نجحنا في تعرية ادعاءات إسرائيل بمسلسل مليحة

وأشار الفنان أمير المصري إلى أن تصدر مسلسل مليحة تريند مواقع التواصل الاجتماعي والصحف والإعلام الإسرائيلي، أمر مٌبشر للغاية أننا تمكنا من استفزازهم، ويشعرون بالضيق لأننا نكشف الحقيقية ونعري ادعاءتهم الكاذبة، ولديهم حالة كبيرة من القلق لأن السوشيال ميديا أظهرت الحقيقة للعالم، وسلط المسلسل الضوء على ذلك فجعلهم يشعرون بالضغط الكبير.