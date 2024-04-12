بدأت بالإذاعة.. مشوار إسعاد يونس من الإعلام لعالم الفن

أتمت الفنانة إسعاد يونس اليوم 12 أبريل عامها الـ74، وخلال السنوات الماضية حققت العديد من الإنجازات في مجال الفن والإعلام، لتكون صاحبة مسيرة حافلة بدأت بالإذاعة ومرت بالفن، حتى أصبح برنامج صاحبة السعادة التي تقدمه، أحد أبرز برامج التوك شو في مصر.

عقب تخرج الفنانة إسعاد يونس في أحد المعاهد سنة عام 1972، التي درست فيه الإرشاد السياحي، وبعدها بدأت العمل الإذاعي في فندق «شيراتون» بمحافظة القاهرة، بالإضافة إلى عملها كمذيعة ومعدة برامج بإذاعة «الشرق الأوسط»، قبل أن تتجه إلى المسرح، واختارتها الفنانة الراحلة تحية كاريوكا لتمثل معها في فرقتها، ومثلت عدة مسرحيات مثل «نيام نيام، روبابيكيا، والتعلب فات».

دخول إسعاد يونس لمجال التمثيل

الفنانة إسعاد يونس دخلت مجال التمثيل في السبعينيات من القرن الماضي، وشاركت في عدة أفلام، أبرزها دعاء المظلومين وأنا وابنتي والحب، وانتهى الحب، والمرايات وميعاد مع سوسو، وفي الفترة نفسها شاركت بعدة مسلسلات مثل أصل الحكاية كدبة والدنيا لما تلف ورحلة في عالم مجنون.

عام 1977 شاركت الفنانة إسعاد يونس مع الفنان الراحل سمير غانم، في مسلسل حكاية ميزو، إذ يعتبر البعض أن هذه هي البداية الفنية الحقيقية لإسعاد يونس، وبعدها باتت تقدم أدوار مميزة في المسرح، وجسدت شخصية «سعيدة مبارك» عام 1979 في مسرحبة «الدخول بالملابس الرسمية»، بمشاركة العديد من نجوم الفن مثل وسهير البابلي.

كتابة أول فيلم

موهبة إسعاد يونس لم تقتصر على التمثيل والإذاعة، ففي عام 1985 كتبت أو سيناريو وحوار فيلم «المجنونة»، الذي كان من بطولتها مع محمود عبد العزيز ومها أبو عوف، والمخرج عمر عبد العزيز.

مسلسل بكيزة وزغلول

المشاركة الأبرز للفنانة إسعاد يونس كانت في مسلسل بكيزة وزغلول، التي شاركته في كتابة قصته وبطولته عام 1987، وجسدت شخصية «زغلول العشماوي» مع الفنانة سهير البابلي التي ظهرت بشخصية «بكيزة الدرملي».

بداية برنامج صاحبة السعادة

وفي عام 2014 بدأت الفنانة إسعاد يونس برنامجها الشهير صاحبة السعادة، آنذاك كان يذاع على قناة سي بي سي، قبل أن تنتقل إلى قناة دي إم سي الذي يعرض عليها البرنامج حتى الآن منذ عام 2018.