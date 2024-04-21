ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 34 ألف شهيد

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 34 ألفًا و97 شهيدًا، و76 ألفًا و980 مصابًا منذ السابع من أكتوبر الماضي، بحسب ما أعلنته «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

وأضافت وزارة الصحة الفلسطينية أنّ الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 5 جرائم حرب ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 48 شهيدًا و79 مصابين خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكدت الصحة الفلسطينية، أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.