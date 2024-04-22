ذكرى ميلاد رجاء بلمليح.. نجاح بطعم المرض ووفاة في ريعان الشباب

ولدت الفنانة المغربية رجاء بلمليح في الثاني والعشرين من أبريل عام 1962، لتكون أحد نجوم الغناء العربي خلال تسعينيات القرن الماضي، فقد تميزت بصوتها العذب وأسلوبها الفريد، ما جعلها تحظى بشعبية، لكن في ذروة نجاحها وتألقها، اختطفها الموت في سن مبكرة، إثر إصابتها بمرض خطير لم يمهلها طويلاً.

بدأت موهبة رجاء بلمليح التي يمر ذكرى ميلادها اليوم تتكشف في طفولتها، الأمر الذي جعلها تفوز بالمراكز الأولى في مسابقات الغناء بالمغرب، لتقرر في فترة الثمانينيات الالتحاق بالمجال الفني واحتراف الغناء بشكل رسمي.

ومع نجاحها المدوي بالمغرب، قررت الشابة الصغيرة المجيء إلى مصر قِبلة الفن وذلك مع بداية التسعينيات، لتكون بالفعل انطلاقتها الحقيقية، قدمت خلالها أشهر الأغنيات من خلال تعاملها مع كبار الملحنين والموسيقيين مثل حلمي بكر وصلاح الشرنوبي وحميد الشاعري وجمال سلامة.

ذكرى ميلاد رجاء بلمليح

من أبرز الأغنيات والألبومات التي تركتها رجاء بلمليح لجمهورها ومحبيها: صبري عليك طال، شوق العيون، اعتراف، يا غايب، يا حبيبي ويا ناسي، طيور الغربة، الطبع غلاب، هكذا الدنيا.

معاناة مع المرض

وفي عِز نجاحها وشهرتها التي وصلت إلى جميع أنحاء الوطن العربي، ومع بداية الألفية الجديدة تصاب رجاء بلمليح بمرض خطير، واستمرت معاناتها معه ما يزيد عن 4 سنوات، ليرتاح جسدها وتخف آلامها مع وفاتها عام 2007، تاركة وراءها رصيدًا من الأغنيات الناجحة وطفلها الوحيد عمر.