حميد الشاعري يكشف لـ أنغام كواليس تعاونه مع رجاء بلمليح: صوتها شدني

كشف الفنان حميد الشاعري كواليس تعاونه الفني مع الفنانة رجاء بلمليح، قائلا إنها محطة من محطاته الفنية، وقابلها للمرة الأولى في مهرجان الأغنية القومية العربية في العراق، حيث كان يشارك في هذا المهرجان العديد من النجوم العربية مثل مارسيل خليفة ومدحت صالح.

صوتها شدني وقلت لها تحت أمرك

وأضاف حميد الشاعري خلال لقاء ببرنامج «أنغام»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الفنانة أنغام، أن صوت رجاء بلمليح شده كثيرا، متابعا: «قالت لي نفسي أعمل شغل، قلت لها طبعا تيجي مصر وتحت أمرك».

ولفت إلى أنه بعد مرور السنوات، تحديدا بعد 4 سنوات، زارت مصر في عام 1993 ووقَّعت معها شركة كبرى، متابعا: «قالوا لي في الشركة إنها جايبة كلام من شاعر سعودي وهنبعتلك الكلام».

أنغام تعلق على أغنية «صبري عليك طال»

وأوضح أنه ألقى على «رجاء» لحن أغنية «صبري عليك طال»، وربنا كرمنا فيها، معلقة أنغام: «الأغنية مرسومة رسم على صوتها».