سفير ألمانيا في القاهرة: إقبال كبير على النظام التعليمي الألماني في مصر

أكد سفير ألمانيا في القاهرة، فرانك هارتمان، أن النظام التعليمي الألماني في مصر يشهد إقبالا كبيرا، وتعد المدرسة البورومية في الإسكندرية والقاهرة، التي تحتفل هذا العام بمرور 120 عامًا على تأسيسها، بالإضافة إلى المدرسة الألمانية الإنجيلية العليا في القاهرة، التي احتفلت العام الماضي بمرور 150 عاما على تأسيسها، من بين أكثر المؤسسات التعليمية طلبا وأفضلها في مصر، وخرج منها العديد من الشخصيات التي كان لها دور بارز في حياة مصر الحديثة.

زيادة عدد المدارس الألمانية

وقال السفير خلال احتفالية مرور 140 عامًا على إنشاء المدرسة الألمانية لراهبات القديس سان شارل بورومي بالإسكندرية بحضور وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي، إن القيادة السياسية في مصر حريصة على تطوير نظام التعليم، وهناك رغبة في زيادة عدد المدارس الألمانية، مؤكدًا سعي الحكومة الألمانية نحو الحفاظ على جودة المدارس الألمانية، ومواجهة التحديات الحديثة في عصر الرقمية، وفي ضوء اتفاقية مع الحكومة المصرية لتعزيز 100 مدرسة ألمانية مصرية ستستفيد 100مدرسة مصرية من بناء القدرات من خلال الدعم الألماني، وتقديم تعليم باللغة الألمانية.

وتابع فرانك هارتمان أنه طوال 140 عامًا نمت وتطورت مدرسة راهبات القديس شارل بورومي لتتماشى مع العصر، وفي نفس الوقت لم تفقد مميزاتها من تقديم تعليم أخلاقي يحفز ويدعم الطالبات، وقدم الشكر لدولة رئيس الوزراء المصري، ووزارة الخارجية، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة العدل، ومحافظ الإسكندرية، الذين عملوا على البدء في بناء مدرسة راهبات القديس شارل بورومي في الموقع الجديد نظرًا لأن المبنى التاريخي للمدرسة لم يعد يكفي لاستيعاب النمو الحالي.

وقال إن التعليم يجسد الإنسانية ويصقل الشخصيات،، كما أن التعليم يمكّن من التسامح والمسؤولية الاجتماعية، وهو الشرط الأساسي لتحقيق التحديث الاقتصادي والاجتماعي للبلد، مشيرًا إلى أن المدرسة الألمانية لراهبات القديس شارل بورومي في الإسكندرية تلتزم بهذا المثل الإنساني للتعليم على أساس الأخلاق المسيحية، بجانب التسامح والانفتاح على الديانة الإسلامية والثقافة المصرية، وذلك منذ 140 عاما الآن، حيث إن الهدف ليس مجرد نقل المعرفة، بل تطوير شخصيات ناضجة مستعدة وقادرة على تحمل المسؤولية بقيم صلبة وعقلانية حادة، وتحمل مسؤولية أفعالها في المجتمع.

العلامة الفاخرة لمدرسة ألمانية ممتازة في الخارج

وقدم السفير التهنئة بمناسبة الذكرى السنوية الـ140، كما أعلن تقديم رئيس الجمهورية الاتحادية الألمانية في هذه المناسبة هدية لمدرسة راهبات القديس شارل بورومي بالإسكندرية بمنحها مرة أخرى العلامة الفاخرة مدرسة ألمانية ممتازة في الخارج، بعد تفتيش شامل من الحكومة الفيدرالية والولايات في عام 2023، مؤكدًا أن هذا إنجاز كبير وحافز للمستقبل.