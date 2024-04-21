«التعليم»: لم نرصد مشكلات في امتحانات النقل للمواد غير المضافة للمجموع

أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أنَّه بدأت اليوم الأحد، امتحانات النقل للفصل الدراسي الثاني للمهام الأدائية والمواد خارج المجموع والعملية لعام 2023-2024، لجميع المراحل التعليمية من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي.

امتحانات الفل الدراسي الثاني

وأكّدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، في بيان على توفير كل سبل الراحة والرعاية للطلاب لجميع المراحل التعليمية خلال فترة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023-2024، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية ووضع مصلحة الطالب في المقام الأول.

تذليل جميع العقبات أمام الطلاب

وأضافت مديرية التعليم بمحافظة القاهرة، أنَّه تمّ عقد امتحانات المواد الغير مضافة للمجموع والمهام الأدائية الفصل الدراسي الثاني، في هدوء تام وسط متابعة من مديري عموم الإدارة التعليمية والقيادات وتذليل كافة العقبات أمام الطلاب خلال فترة الامتحانات.

وفي نفس السياق، تعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني في المواد الأساسية لصفوف النقل والشهادة الإعدادية بداية من يوم 8 مايو المقبل بالمدارس، وفقاً للجداول المعلنة والمعتمدة رسمياً .