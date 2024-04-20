إجراء مهم من «التعليم» بشأن امتحانات الدبلومات الفنية 2024

استعرض الدكتور محمد عمارة رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية، موقف الإعداد لامتحانات الدبلومات الفنية 2024، مؤكدا تكليف رؤساء ووكلاء لجان النظام والإدارة، وتكلیف مشرفي الامتحانات بالاستعداد لذلك ورفع الجاهزية، كما جرى تشكيل لجان أعمال الصندقة لمظاريف أوراق الأسئلة للتعليم الزراعي والتجاري والفندقي.

تجهيز غرف العمليات

وشدد محمد عمارة على اتخاذ الإجراءات الخاصة بتجهيز غرف العمليات لامتحانات الدبلومات الفنية، وتضم غرفة رئيسية للامتحانات التحريرية، وغرفة رئيسية للامتحانات العملية والمعملية، بالإضافة إلى غرف عمليات المديريات التعليمية للامتحانات التحريرية والعملية والمعملية، وغرف عمليات الإدارات التعليمية للامتحانات التحريرية والعملية والمعملية.

تقييم الطلاب

وأوضح محمد عمارة، أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات الخاصة باستصدار أوامر الدفع الخاصة بكل مديرية تعليمية حتى يتسنى توفير الخامات المطلوبة؛ لتقييم الطلاب دارسي البرامج المطورة على منهجية الجدارات.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مع رؤساء لجان النظام والمراقبة ورؤساء لجان الإدارة لامتحانات الدبلومات الفنية على مستوى الجمهورية؛ لاستعراض التعليمات الخاصة بسير أعمال امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2023/ 2024، والقوانين والقرارات الوزارية المنظمة للامتحانات، إلى جانب التعليمات التي بجب اتباعها لضبط سير عملية الامتحانات، في إطار الاستعدادات المبكرة لامتحانات الدبلومات الفنية التي من المقرر أن تبدأ الامتحانات التحريرية يوم25 مايو المقبل.