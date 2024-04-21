«القاهرة الإخبارية»: صافرات الإنذار تدوي في الجولان السوري المحتل كتب: منة شبانة 02:33 م | الأحد 21 أبريل 2024 الجولان السوري أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل منذ قليل، بأن صافرات الإنذار تدوي في الجولان السوري المحتل. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «القاهرة الإخبارية»: تحليق مكثف لطيران الاستطلاع الأمريكي في سماء ريف سوريا «القاهرة الإخبارية»: سوريا تعلن استهداف إسرائيل لمنشآتها الدفاعية جنوبي البلاد مراسل «القاهرة الإخبارية» بدمشق: 3 مواقع في سوريا تعرضت لقصفٍ صاروخي القاهرة الإخبارية: الهجوم الإسرائيلي طال مناطق صحراوية في سوريا سوريا الجولان بقلم منة شبانة