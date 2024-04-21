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«القاهرة الإخبارية»: صافرات الإنذار تدوي في الجولان السوري المحتل

كتب:

منة شبانة
02:33 م | الأحد 21 أبريل 2024
الجولان السوري

الجولان السوري

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل منذ قليل، بأن صافرات الإنذار تدوي في الجولان السوري المحتل.

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بقلم منة شبانة