ملك الأردن يؤكد ضرورة حماية المدنيين في غزة وضمان إيصال المساعدات

حذر ملك الأردن خلال اتصال هاتفي مع رئيس وزراء بريطانيا من خطورة التصعيد في المنطقة وتداعياته على الأمن والسلم الدوليين، كما جدد دعوته للمجتمع الدولي بتكثيف الجهود للتوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل.

ووجه ملك الأردن بالعمل على الحد من الكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة ويحذر من العواقب الخطيرة للهجوم الإسرائيلي على رفح الفلسطينية، مؤكدا ضرورة حماية المدنيين في غزة وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، كما أكد أهمية مواصلة دعم وكالة أونروا لتمكينها من تقديم خدماتها الإنسانية وفق تكليفها الأممي.