ملك الأردن يؤكد للرئيس الأمريكي ضرورة وقف التصعيد فورا في الإقليم

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، قبل قليل، بأنّ ملك الأردن والرئيس الأمريكي يبحثان هاتفيا آخر التطورات في المنطقة، وجهود خفض التصعيد والتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.

وأضافت أن ملك الأردن يؤكد ضرورة وقف التصعيد فورا في الإقليم ويحذر من أن أي إجراءات تصعيدية إسرائيلية ستؤدي إلى توسيع دائرة الصراع بالمنطقة، ويشدد على أن وقف الحرب على غزة فورا هو السبيل لوقف التصعيد وحماية المنطقة من تبعاته.