رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

ملك الأردن يؤكد للرئيس الأمريكي ضرورة وقف التصعيد فورا في الإقليم

كتب:

منار مجدي
07:16 م | الأحد 14 أبريل 2024
ملك الأردن

ملك الأردن

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، قبل قليل، بأنّ ملك الأردن والرئيس الأمريكي يبحثان هاتفيا آخر التطورات في المنطقة، وجهود خفض التصعيد والتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.

وأضافت أن ملك الأردن يؤكد ضرورة وقف التصعيد فورا في الإقليم ويحذر من أن أي إجراءات تصعيدية إسرائيلية ستؤدي إلى توسيع دائرة الصراع بالمنطقة، ويشدد على أن وقف الحرب على غزة فورا هو السبيل لوقف التصعيد وحماية المنطقة من تبعاته. 

 

اقرأ المزيد:

ملك الأردن ورئيس الإمارات يبحثان جهود التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة

ملك الأردن يحذر من خطورة الهجوم الإسرائيلي على رفح الفلسطينية

ملك الأردن لوزير خارجية إسبانيا: قيام دولة فلسطينية مستقلة ينهي الأزمة الحالية

ملك الأردن: يجب مواصلة دعم وكالة «أونروا» للقيام بدورها في غزة
بقلم منار مجدي