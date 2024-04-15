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دراما المتحدة

ملك الأردن ورئيس العراق يدعوان لتكثيف جهود وقف العدوان الإسرائيلي على غزة

كتب:

منة شبانة
03:41 م | الإثنين 15 أبريل 2024
غزة

غزة

دعا العاهل الأردني عبدالله الثاني، ورئيس العراق عبداللطيف رشيد، خلال مباحثات مشتركة، إلى ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى وقف فوري للعدوان الإسرائيلي على غزة، مؤكّدين ضرورة إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية يضمن للشعب الفلسطيني كامل حقوقه المشروعة، وفقا لما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

وأكّد ملك الأردن، ضرورة حماية المدنيين في غزة ومضاعفة توفير المساعدات الإنسانية للقطاع وإيصالها بكل الطرق الممكنة.

وشدد ملك الأردن ورئيس العراق، على رفضهما أعمال العنف التي يمارسها المستوطنون بحق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية.

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بقلم منة شبانة