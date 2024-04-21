إزالة 45 حالة تعد على الأراضي الزراعية في حملات مكثفة بمراكز المنيا

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية في تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة الـ22 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمدن ومراكز المحافظة، بالتعاون مع جهات الولاية، والجهات الأمنية؛ لتنفيذ حالات الإزالة والتصدي لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو البناء المخالف وإزالة أي مخالفة سواء قائمة أو في المهد.

إزالة 45 حالة تعد بمراكز المنيا

واستعرض المحافظ جهود الوحدات المحلية بمراكز المحافظة التسعة وقراها لتنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة 22 ، حيث أسفرت الحملات عن إزالة 45 حالة تعد، منها 44 حالة تعد على الأراضي الزراعية وحالة تعد بناء في المهد خارج الحيز العمراني.

اجراءات قانونية ضد المخالفين

وأكد محافظ المنيا اللواء أسامة القاضي على المتابعة المستمرة ورصد أي متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل الفوري معها، ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي للبناء المخالف، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، سواء من المواطنين أو المقصرين من الأجهزة التنفيذية، وعدم السماح بأي تقاعس أو تهاون في هذا الملف مع إعداد تقرير يومي موثقًا بالصور لتلك الحملات.

جدير بالذكر، أن الموجة الـ22 من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية، حيث بدأت بالمرحلة الأولى وتم تنفيذها في الفترة من 27 يناير حتى 16 فبراير 2024، أعقبتها المرحلة الثانية في الفترة من 24 فبراير الماضي وحتى 15مارس الشهر الماضي، وتختتم بالمرحلة الثالثة والتي بدأت أمس 20 إبريل الجاري وتنتهي في 9 مايو المقبل.