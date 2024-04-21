«صحة المنيا»: المرور على 219 منشأة لمتابعة تطبيق معايير السلامة المهنية

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود مديرية الصحة في تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية وتفعيل خطة الإخلاء والطوارئ وعقد ندوات توعوية للعاملين بالمنشآت على مستوى المحافظة، في إطار متابعة سلامة تشغيل المنشآت الخدمية والحيوية والإنتاجية ، للتأكد من التزامها بتوفير كل إجراءات واشتراطات الحفاظ على السلامة المهنية للعاملين.

ترسيخ مفهوم وثقافة السلامة والصحة المهنية

من جانبه، استعرض الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، مجهودات إدارة السلامة والصحة المهنية التابعة للمديرية خلال شهر، حيث تم المرور على 219 منشأة جاءت ما بين ( 75 منشأة صحية - 6 منشآت صناعية كبرى - 68 منشأة صناعية صغرى - 70 مخبزا) ، لمتابعة تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية، والعمل على ترسيخ مفهوم وثقافة السلامة والصحة المهنية بمختلف القطاعات البيئية والإنتاجية والخدمية.

عمل استمارات تقييم مؤشرات الأداء

من جانبها، أوضحت الدكتورة مروة محمد اسماعيل، مدير إدارة السلامة والصحة المهنية، أنه تم تنفيذ 21 دورة تدريبية على أعمال السلامة والصحة المهنية بالمنشآت الصحية لـ386 متدربا وتنفيذ مناورات للإخلاء في حالات الطوارئ لـ15 منشأة صحية ، بالإضافة الى انعقاد 48 اجتماعا للجان السلامة والصحة المهنية بالمنشآت، فضلاً عن عمل استمارات تقييم مؤشرات الأداء لـ79 منشأة صحية.