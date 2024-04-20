إزالة 15 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في مركز بيلا

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بمراكز ومدن المحافظة، اليوم السبت، بالتنسيق مع مديرية أمن كفر الشيخ، والجهات والأجهزة المعنية، مؤكداً على التصدي للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بكل شدة وحسم دون تقاعس أو تهاون، وعدم السماح بحدوث أيّة تعديات، وإزالتها في المهد، والتعامل الفوري معها، واتخاذ الإجراءات القانونية، وتسليم المحاضر، وتنفيذ الأحكام الصادرة حيال المخالفين.

تنفيذ 15 قرار إزالة على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية

وقال المحافظ، أنّه تم تنفيذ 15 قرار إزالة على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، علي مساحة 3653م2، بقرى مركز بيلا، خلال اليوم الأول من المرحلة الثالثة بالموجة الـ22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء.

تنفيذ الإزالة على هذه التعديات حتى سطح الأرض

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى أنّ حملات الإزالات مكثفة ومتتالية لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بنطاق المحافظة في وقت واحد، وتنفيذ الإزالة على هذه التعديات حتى سطح الأرض، تطبيقاً للقانون، لافتاً إلى تغليظ العقوبات تجاه المخالفين، تطبيقاً للقانون، والحفاظ على هيبة الدولة، وحماية أراضي أملاك الدولة والرقعة الزراعية، التي هي حقاً للأجيال القادمة.