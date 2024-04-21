«التنمية المحلية» توجه نداء للمواطنين بشأن تقديم الشكاوى

أكدت وزارة التنمية المحلية أنه جرى إيقاف مؤقت لخط الواتساب لتلقي الشكاوى الخاصة بمبادرة صوتك مسموع، التابع لوزارة التنمية المحلية رقم 01200353111 نظرا لحدوث عطل فني مفاجئ على أن يجرى تشغيله فور إصلاحه.

التعديات على الأرض الزراعية

وأشارت إلى أن الوزارة مستمرة في تلقي شكاوى المواطنين عبر مبادرة صوتك مسموع من خلال الخط الساخن 15330 أو الصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ويجرى تلقي أي شكاوى أو اقتراحات بشأن مخالفات البناء، والتعديات على الأرض الزراعية، وتعريفة المواصلات، والنظافة والإشغالات.

سرعة الإبلاغ عن أي تعديات

ولفتت إلى أنه يتم التفاعل مع شكاوى المواطنين بالتنسيق مع المحافظات والأحياء لاتخاذ ما يلزم والعمل على نيل رضا المواطن وفق القانون، ودعت المواطنين إلى سرعة الإبلاغ عن أي تعديات أو مخالفات بناء جديدة حتى يتم التعامل الفوري معها وصد المتعدين واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال المخالفين.