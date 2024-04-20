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«التنمية المحلية»: موجة إزالة التعديات على الأراضي مستمرة حتى 9 مايو

كتب:

وائل فايز
02:39 م | السبت 20 أبريل 2024
إزالة التعديات

إزالة التعديات

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إنّ المرحلة الثالثة من الموجة 22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية على مستوى الجمهورية، بدأت اليوم وتستمر حتى 9 مايو المقبل.

منع التعدي على الأراضي

وأضاف «قاسم» لـ«الوطن»، أنّ موجة إزالة التعديات تعمل على حماية نهر النيل وإزالة التعديات عليه أولوية أولى، وجارِ التنسيق مع رؤساء المدن والأحياء في المحافظات وقوات إنفاذ القانون لمواجهة التعديات، ووحدات المتغيرات المكانية التي ترصد أي مخالفة جديدة والتعامل معها على الفور، مؤكدًا أنّ الموجة 22 تأتي ضمن توجيهات القيادة السياسية لمواجهة حالات الاستيلاء والتعدي على الأرض الزراعية والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء في جميع المحافظات.

استغلال الأرض المستردة 

وأشار إلى أنّ الأراضي المستردة تُسلم إلى جهات الولاية تمهيدًا لاستغلاها واستثمارها في مشروعات قومية تساهم في دعم الاقتصاد وزيادة الإنتاج والبنية التحتية. 

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بقلم وائل فايز

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف التنمية المحلية.