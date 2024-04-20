«التنمية المحلية»: تنظيم دورة تدريبية لرؤساء وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات غدا

ينظم مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة غدا الأحد، دورة تدريبية لتطوير مهارات وإدارات منظومة حقوق الانسان، بإشراف وحدة حقوق الانسان بالوزارة بالتعاون مع الأمانة الفنية لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، المُستمرة، للحكومة بأهمية العمل على سرعة تعزيز وحماية حقوق الإنسان على مستوى الوحدات المحلية ونشر الوعي بثقافة حقوق الإنسان وبمحاور الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، و دعم تبني الإدارة المحلية لقضايا حقوق الإنسان وجعلها بُعد أساسي في نظام عملها.

التنمية الشاملة

أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن الدورة يستفيد منها 28 من رؤساء وحدات حقوق الإنسان لنشر ثقافة حقوق الإنسان بين الأفراد، وتعزيز العمل المشترك مع مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، مؤكدا أنه تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية تسعى وزارة التنمية المحلية إلى ترجمة محاور الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان إلى عدد من البرامج والمبادرات التنموية المستمرة للدولة المصرية التي تستهدف الارتقاء بجودة حياة المواطن ومعالجة التحديات التي تعرقل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.

ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان

وأشار إلى أن الوزارة تسعى بدورها في تحقيق هذه الخطط الطموحة بشكل ملموس من خلال دعم وضع ومتابعة تنفيذ سياسات وإجراءات من شأنها تعزيز والارتقاء بمبادئ حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص والحد من أوجه عدم المساواة على المستوى المحلي في جميع محافظات الجمهورية، وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان في نظم عمل وهيكل وحدات الإدارة المحلية بشكل مؤسسي، وتفعيل عمل وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات والتي تم تشكيلها في 30/6/2018 لمتابعة الخدمات التي تقوم بها وحدات حقوق الانسان بالمحافظات ومنظومة العمل بها وتدريب العاملين بها والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من خلالها، كما تختص بتلقى شكاوى المواطنين والعمل على حلها والرد عليها خاصة المتعلقة بحقوق الإنسان.

وأوضح، أن محتوى البرنامج التدريبي والذي يستمر على مدار الأسبوع الجاري يتضمن المرجعيات الوطنية لحماية حقوق الإنسان (الضمانات الدستورية والقانونية - الإستراتيجيات الوطنية)، ونظرة عامة على منظومة حقوق الإنسان (معايير - أدوات – آليات)، وملامح نظام الإدارة المحلية في مصر، ودور الوحدات المحلية في تنفيذ محاور الإستراتيحية الوطنية لحقوق الإنسان، والتعريف بمجالات عمل وزارة التنمية المحلية، وحقوق الإنسان فى برامج وخطط التنمية المحلية، والتعريف أيضاً بمحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، واختصاصات وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات، والإطار الوطني لحقوق الإنسان في مصر، وتحليل الفجوات والتحديات التي تواجه وحدات حقوق الإنسان، وأدوات متابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ودمج معايير حقوق الإنسان في أداء وحدات الإدارة المحلية، وخطة عمل وحدات حقوق الإنسان والرؤية المستقبلية لها.