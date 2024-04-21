«التعليم» تخاطب شركات توزيع الكهرباء بعدم قطع التيار خلال الامتحانات

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنها خاطبت الشركة القابضة لكهرباء مصر، للالتزام بعدم فصل التيار الكهربائي عن جميع المدارس على مستوى الجمهورية خلال فترة الامتحانات.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هذا يأتي بالإشارة إلى القرار الصادر من مجلس الوزراء بجلسته رقم 271 لسنة 2024 بشأن ضمان انتظام التيار الكهربائي بجميع مدارس الجمهورية أثناء الامتحانات المنعقدة لصفوف النقل والشهادات الإعدادية والدبلومات الفنية والثانوية العامة للعام الدراسي 2023 / 2024.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، يتولى التنسيق مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، للالتزام بعدم فصل التيار الكهربائي عن جميع المدارس على مستوى الجمهورية خلال فترة الامتحانات.