«التعليم» تحدد 10 ممنوعات في امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024

وجّهت الإدارات التعليمية، تعليمات مهمة للطلاب بشأن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023/2024، والمقرر أن تبدأ 8 مايو المقبل، لصفوف النقل من الرابع الابتدائي حتى الثاني الثانوي، وفقًا للجداول المعلنة والمعتمدة رسميًا.

ممنوعات في امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024

وأكّدت الإدارات التعليمية، الالتزام بالتعليمات في أثناء امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وهي كالتالي:

- على جميع الطلاب الالتزام بالزي المدرسي، ولن يسمح بالدخول للطلاب المخالفين.

- ممنوع منعًا باتًا دخول المدرسة أو لجنة الامتحانات بالموبايل.

- في حالة وجود موبايل مع التلميذ أو الطالبة داخل اللجنة، سوف يتم مصادرة الهاتف، وتفعل لائحة ضوابط الامتحانات.

- لا يسمح باستخدام الكورريكتور بورقة الامتحان.

- لا يسمح باستخدام أي ألوان داخل ورقة الامتحان الكتابة بقلم جاف أزرق اللون فقط.

- سوف يغلق باب المدرسة أثناء الامتحانات، ولن يسمح بدخول أولياء الأمور لأي سبب كان.

- ضرورة تواجد الطالب داخل لجنة الامتحانات قبل بدء الامتحان بوقت كاف.

- إحضار كافة الأدوات التي يحتاجها الطالب (قلم جاف- قلم رصاص- مسطرة- أستيك- براية) حيث لن يسمح بتبادل الأدوات بين الطلاب.

- متابعة جدول الامتحانات بشكل صحيح.