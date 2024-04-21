أحمد أبو الغيط: إسرائيل تمارس الاغتيال المعنوي ضد من يفضح أكاذيبها 

قال السفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إنَّ إسرائيل تمارس نوعًا من الاغتيال المعنوي للشخصيات التي تفضح أكاذيبها، وخداعها للرأي العام العالمي.

وأضاف «أبو الغيط»، خلال مؤتمر صحفي، نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»: «الجرائم الإسرائيلية هدفها العقاب الجماعي للسكان والقضاء على الحق الأساسي للفلسطينيين، وهو حقهم في الحياة على أرضهم».

كما أعرب عن دعمه للمقررة الأممية في فلسطين لمواجهة حملات التحريض، التي تتعرض لها والاتهامات المرسلة، التي توجه إليها بمعاداة السامية.

وتابع: «لا يمكن تحت أي معيار اعتبار الجرائم الإسرائيلية محصلة أخطاء أو خسائر جانبية للعمل العسكري»، موضحًا: «إسرائيل تسعى لكتم الأصوات التي تتحدث باستقلالية حول مذبحة غزة».

فيما يبحث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، مع المقررة الأممية المعنية بحالة حقوق الإنسان في فلسطين الأوضاع الإنسانية بقطاع غزة.