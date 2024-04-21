مستشار الرئيس الفلسطيني: إسرائيل تشن حربا شاملة على شعبنا في غزة والضفة والقدس

أكد محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، أن الاحتلال الإسرائيلي يشن حربا شاملة على الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، وأن الحرب الإسرائيلية تستهدف كل ما هو فلسطيني واجتثاث الوجود الفلسطيني.

وأضاف «الهباش» في تصريحات خاصة لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن الولايات المتحدة استخدمت الفيتو أمام مجلس الأمن 4 مرات لمنع وقف العدوان الإسرائيلي، وأن إسرائيل تستهدف إيصال الشعب الفلسطيني إلى حالة من اليأس وفقدان الأمل.

وتابع مستشار الرئيس الفلسطيني، أن نتنياهو يحاول من خلال الحرب الإسرائيلية تنفيذ عمليات إبادة جماعية بقطاع غزة.