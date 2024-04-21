اقرأ في عدد «الوطن» غدا: مجدي يعقوب.. جراح خارج السرب

تقرأ في عدد «الوطن» غدا الاثنين، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

مجدى يعقوب.. منح الأمل للآلاف من مرضى القلب حول العالم

«النواب» يحيل مشروعات قوانين «الموازنة العامة» إلى اللجان المتخصّصة للمناقشة

«كرة الساق الواحدة».. للأمل مكان

رئيس الوزراء يبحث تقنين أوضاع الأراضي المنقولة للمدن الجديدة

وزير الدفاع يشهد إجراءات رفع الكفاءة القتالية لـ«مدفعية الرئاسة العامة»

الصفحة الثانية

مصر تطالب بوقف الممارسات الإسرائيلية لتهجير الفلسطينيين

«تل أبيب» تطالب بشحنات أسلحة من الولايات المتحدة تحسبا لتصعيد محتمل من جانب إيران

«בזויים» حقرة.. هكذا ترى إسرائيل العالم

جهود مصرية مكثفة لإنهاء الفراغ الرئاسي في لبنان

«البيئة»: منصة وطنية لتعزيز دور المجتمعات المحلية في حماية الطبيعة وخلق فرص عمل

الصفحة الثالثة

«البترول»: مصنع «مشتقات الميثانول» يلبي الاحتياجات المحلية

مصر تتقدم 50 مركزا في تصنيفات الذكاء الاصطناعي العالمية

«العمل»: «مهني 2030» يسعى لتنمية مهارات مليون متدرب

الصفحة الرابعة

مذكرات «السير».. أيقونة عالمية في الطب ومنح الأمل للآلاف من المرضى

كان أساتذته يرونه متأخرا عقليا لأنه لا يتكلم مع أحد وطالبوا بعرضه على معالج

جراح خارج السرب

الصفحة الخامسة

«الفارس».. أنقذ حياة عمر الشريف فأصبحا صديقين

الشغف بالعمل والعطاء: خدم المرضى بالمناطق الفقيرة بالعالم

صداقة مع الأميرة ديانا: متفانية في تقديم المساعدة وتخفيف معاناة البسطاء

الصفحة السادسة

كرة القدم للساق الواحدة أصبح للأمل مكان

المنتخب الوطني نجح في حصد «البرونزية» بدورة الألعاب.. واللاعبون يحلمون بالصعود لكأس العالم

«زاهر» هداف المنتخب.. من العمليات الجراحية الفاشلة إلى منصات التتويج

الصفحة السابعة

الأهلي يستعد لمواجهة مازيمبي الحاسمة في إياب نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا.. و9 لاعبين في ملف الصفقات الصيفية

لا وقت لالتقاط الأنفاس.. الإثارة مستمرة

الزمالك يبدأ التحضير لمباراة الحسم ضد دريمز الغاني.. و«جوميز» يطالب بحسم موقف «زيزو وجابر وفتوح»

الصفحة الثامنة

سر الصيادين الهواة في «بير مسعود»

الرزق مش محتاج «شبك»

رحلة جنوب أفريقي لكسر الرقم القياسي أعلى «برج القاهرة»

مشروع تخرج.. «حلقة وصل» دليلك للحصول على فرصة عمل وكورسات