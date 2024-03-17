«التنمية الثقافية»: تمثال مجدي يعقوب في حالة جيدة.. وننتظر نقله لموقعه النهائي

أصدر صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش، بيانًا حول ما أثير بشأن تمثال مجدي يعقوب للفنان ناثان دوس، وذلك ردًا على ما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن إهمال التمثال السابق تنفيذه على هامش الدورة الماضية من سميبوزيوم أسوان 2023.

بيان حول تمثال مجدي يعقوب

وأوضح «التنمية الثقافية»: «بالإشارة إلى ما أثير حول إهمال تمثال الدكتور مجدي يعقوب والذي نفذه الفنان ناثان دوس من خامة الجرانيت، نود أن نوضح أن هذا التمثال ليس جزءًا من أعمال سيمبوزيوم أسوان الدولي للنحت، بل هو ملكية خاصة للفنان الذي قام بتنفيذه خلال فترة توليه منصب قوميسير الدورة الماضية للسيمبوزيوم».

وتابع: «قد جرى استضافة التمثال والحفاظ عليه في موقع السيمبوزيوم لمدة عام كامل على أن يتم نقله لمكان عرضه المقرر من قبل الفنان».

وأردف: «لتوضيح السياق بشكل كامل، نشير إلى أن الصورة المتداولة التقطت أثناء إخلاء منطقة ورشة العمل في السيمبوزيوم، كما يحدث في كل دورة لاستقبال أعمال الدورة التالية».

التمثال من ثلاثة أجزاء

وأوضح: ونظرًا لأن التمثال مكون من ثلاثة أجزاء، فقد تم تفكيكه قبل النقل لأسباب تقنية، ومن ثم تم إعادة تركيبه بعد ذلك، وهذا الإجراء شائع مع الأعمال المكونة من عدة أجزاء».

وشدد القطاع: نؤكد أن التمثال في حالة جيدة وتمت العناية به بشكل جيد خلال الفترة الماضية، وننتظر إجراءات نقله لموقعه النهائي بمعرفة الفنان، حيث تم تغطية العمل الفني إلى حين افتتاحه في موقعه الجديد وإزاحة الستار عنه.