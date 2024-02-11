عادة يمارسها مجدي يعقوب يوميا تحافظ على القلب وتطيل العمر.. ما هي؟

يتبع البعض عادات خاطئة تؤثر على الصحة بشكل عام، وقد تكون سببًا للإصابة بأمراض القلب، لذا نصح الدكتور مجدي يعقوب، بضرورة التخلي عن العادات الخاطئة، وكشف عن بعض العادات التي يتبعها يوميًا، وتحافظ على صحة القلب.

هناك عدة أمور يجب اتباعها للحفاظ على صحة القلب، وكشف الدكتور مجدي يعقوب جراح القلب، على أهم نصيحتين يجب إتباعهما، خلال حوار له على هامش حصوله على جائزة الشيخ زايد للأخوة الإنسانية في دورتها الخامسة لعام 2024، باتباع التمارين الرياضية، وتناول الطعام الصحي.

ممارسة التمارين الرياضية يوميًا

ليس معنى ممارسة الرياضة، اتباع تمارين قاسية بل ممارسات خفيفة، تساعد في الحفاظ على قلب سليم، بالإضافة إلى نظام غذائي صحي، خاصة وأن معظم الأمراض التي يصاب بها الأشخاص سببها سوء التغذية.

عادة يومية يتبعها مجدي يعقوب للحفاظ على قلبه

يتبع الدكتور مجدي يعقوب نظامًا غذائيًا صحيًا وممارسة التمارين الرياضية، إذ يسير 8000 خطوة بشكل يومي، مما يساعد على صحة القلب ويطيل العمر.

وللتأكيد على أهمية اتباع عادات صحية حفاظا على صحة القلب، أوضح الدكتور وليد العوضي أستاذ القلب والأوعية الدموية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن ممارسة التمارين الرياضية وتناول الأطعمة الصحية، يعتبر نمط من أنماط الحياة، التي تحافظ على الشرايين، ويحد من خطورة الإصابة بأمراض القلب.

وأكد أن التمارين الرياضية والطعام الصحي يساعدان في تغذية أعضاء الجسم، خاصة القلب والكلى، لافتا إلى أهمية تناول أطعمة قليلة الدهون والنشويات، والإكثار من الخضراوات والفاكهة والأسماك من مرة لمرتين في الأسبوع، للحفاظ على صحة شرايين القلب.

نصائح وزارة الصحة للحفاظ على قلب سليم

وكانت وزارة الصحة والسكان قد أعلنت عن بعض النصائح اليومية، التي تساعد في الحفاظ على قلب سليم، وذلك بتغيير بعض العادات السلبية أو الخاطئة، التي يفعلها البعض:

- اتباع نظام غذائي صحي، بتناول الأطعمة الصحية خاصة الخضراوات والفواكه، الغنية بالفيتامينات التي يحتاجها الجسم، والابتعاد عن تناول تناول الوجبات السريعة.

- تعد الرياضة من الأمور اليومية المهمة التي تحافظ على قلب صحي سليم، لذا نصحت وزارة الصحة بممارسة الرياضة بانتظام، والتي تساعد في عدم الإصابة بالسمنة، والوقاية من أمراض كثيرة.

- الابتعاد عن التدخين الذي يعد أحد أسباب الإصابة بأمراض القلب.

- الابتعاد عن العادات التي تؤدي إلى رفع ضغط الدم، ويجب قياس نسبة الكوليسترول في الدم بشكل مستمر، لأنها من الأمور التي تؤثر على صحة القلب بشكل سلبي.