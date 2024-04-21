إسلام فوزي يعلق على أزمة هروب «حرباية مدام أماني».. ما القصة؟

تسجيلات صوتية، ربما يراها البعض غريبة إلى حد ما، وقد يعتقد آخرون أنها مثيرة للسخرية، بينما لاقت تعاطفا من البعض.. ضجة كبيرة آثارتها سيدة تُدعى «أماني» من سكان أكتوبر صباح اليوم، بعدما فقدت حيوانها الأليف، وهو عبارة عن «حرباء» تُدعى «زوبا» بحسب تسجيلاتها المُسربة بتطبيق «وتساب» الخاصة بالسكان، ليتصدر اسم «مدام أماني» محركات البحث بمواقع التواصل الاجتماعي.

أزمة مدام أماني صاحبة الحرباية الضائعة

بدأ الأمر، بعدما طلبت السيدة أماني في تسجيل صوتي، عبر مجموعة «واتساب» الخاصة بالسكان، بالبحث عن الحرباء، التي وصفتها بالتلون بين الأخضر والأسود، وعدم السخرية من الأمر.

وسرعان ما قابل السكان والجيران الأمر بالسخرية، إذ توعدتها إحدى الجيران بقتلها حال رؤيتها، حتى لا يخاف أطفالها، بينما سخر البعض من اسمها «زوبا»، لتضج التسجيلات مواقع التواصل الاجتماعي، في سخرية شديدة، تحت اسم «حرباية مدام أماني».

إسلام فوزي يعلق على أزمة حرباية مدام أماني

وسخر صانع المحتوى إسلام فوزي، من قصة «حرباية مدام أماني» إذ عرض التسجيلات، مطالبًا بالبحث عنها، وهو يسخر من ردود أفعال الجيران، ليحصد ردود أفعال واسعة وساخرة.

نصائح لتربية الحرباء في المنزل

وكان موقع wikihow، قدم نصائح لتربية الحرباء في المنزل، حتى لا تهرب، جاءت على النحو التالي:

لا تجبر الحرباء على الخروج من القفص أو أي شيء آخر فقد يغضبها.

لا تلمس ظهر الحرباء.

تأكد من أن بخاخ المياه الذي تستخدمه لم يستخدم من قبل، بل ابتع بخاخًا جديدًا من أي متجر ونظفه.

يمكن أن تسبب كثرة الماء مشاكل صحية للحرباء.

يصعب على الحرباء هضم الحشرات الكبيرة المجنحة.

تجنب استخدام براغي في المصابيح.