عقارب وثعابين وثعالب في غرفة نوم «حسام».. أصحابي وعزوتي «صور وفيديو»

حيوانات أليفة وسامة يعتني بها شاب من أبناء محافظة المنيا داخل غرفة نومه بمنزله الكائن بحي أبو هلال، بل ويعتبرها أصحابه وونسه، ويقضي معها وقتا طويلا، يهتم بها ويلعب معها، خاصة النسناس والثعلب والثعبان والعقارب.

التعامل مع الثعابين برفق وحرص شديد

تعلقه بالحيوانات التي يحبها كثيرا بدأ قبل سنوات، حيث أنه طالب في مرحلة الثانوية العامة، ويهتم بتربية الحيوانات كنوع من الثقافة، وكهواية مثل تربية الحمام، فالتعامل معها له أسلوب وطرق معينة. يذكر حسام محمد في بث مباشر مع «الوطن»، إنه يتعامل مع الثعابين بحرص شديد ورفق حتي لاتؤذي أحدا من أفراد أسرته، والتي اعترضت بشدة في البداية على وجود تلك الحيوانات داخل المنزل، لكن مع التعود قبلت بالأمر.

أبرز الأنواع الموجودة داخل منزل «حسام»، وتحديدا بغرفة النوم هي الحرباية الزراعي، وتتغذى على الديدان الغنية بالبروتين، والثعبان الأصفر ويتغذى على القوارض ومنها فئران التجارب والأرانب، وهو غير سام لكنه ماهر في الانقضاض على الفريسة وعصرها، وكذلك الغراب النوحي ويتغذي على الخضروات والبيض المسلوق والخبز واللحوم، حسبما يقول.

لدغة السحالي الصحراوي تسبب غرغرينة وبتر

يربي «حسام» أيضًا نوعا من الثعابين نصف السامة، وله طريقة معينة في الإمساك بها، حيث يتغذى على القوارض، إضافة إلى الثعلب الأحمر، وهو نوع أليف يتركه في المنزل ويتعامل معه جميع أفراد الأسرة دون خوف، وهناك أيضا سحالي شهيرة بسفاح الصحراء لأنها تتغذى علي كل أنواع اللحوم وعقرتها ضارة جدا وتسبب غرغرينة وبتر، ويوجد أيضا النسناس، ويتغذى على جميع أنوع الطعام دون تمييز، وهو أليف، ذكر طالب الثانوية العامة.

وبحسب «حسام»، فإنه يجيد طرق التحنيط، فحينما يموت منه حيوان يحتفظ به من خلال تفريغ الأمعاء وإعطائه حقنة تحتوي علي فورملين كمادة حافظة تدخل أيضا في صناعة المنظفات.

وذكر أنه يعتني بتربية العقارب من النوع السام داخل علبة، ويمسك بها مستخدما «جيفت»، لافتا إلى أن هناك شركات تتمكن من سحب سموم العقارب من خلال الكهرباء.