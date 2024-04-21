«التضامن»: تطوير قاعدة بيانات للمستفيدين من خدمات الحماية الاجتماعية

أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه تم تطوير قاعدة بيانات موحدة للمستفيدين من خدمات منظومة الحماية الاجتماعية، خلال الأزمات والطوارئ بدءا من أزمة كورونا ووصولاً للآثار المترتبة على الحروب الإقليمية في المنطقة العربية وجار تطوير قاعدة بيانات تشمل كافة الموارد المخصصة والفئات الأولى بالرعاية عقب أزمتي جنوب السودان وقطاع غزة.

دعم العمالة غير المنتظمة

وأشارت في تقرير، إلى إطلاق برنامج «حرفي» لدعم صغار صناع المنتجات اليدوية والتراثية، ضمن آليات تنفيذ المبادرة الرئاسية لدعم العمالة غير المنتظمة، وذلك بالتعاون مع البنك المركزي المصري وعدد من البنوك المصرية فى إطار حزم الحماية لفئة العمالة غير المنتظمة.

كما يُسهل البرنامج إقامة المشروعات متناهية الصغر، بتمويل بفائدة مخفضة، والتدريب على إدارة المشروعات الصغيرة والمشاركة في المعارض ومنصات التسويق المختلفة وتنفيذ جلسات حوارية مع ممثلي قطاعات العمل غيرالرسمي

وفي إطار توصيات قطاع الرعاية، أكدت وزيرة التضامن، أنه تم تنفيذ عدد من جلسات الحوار المجتمعي تضم كافة الأطراف المعنية بملفات الرعاية الاجتماعية وعلى رأسها منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية الشريكة العاملة في هذا الملف وإطلاق استراتيجية الرعاية اللاحقة لأبناء دور الرعاية الاجتماعية والإطار التنفيذي لها.

إعداد مسودة مشروع قانون الرعاية البديلة

كما تم إعداد مسودة مشروع قانون الرعاية البديلة بالشراكة مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني، كذلك إصدار قرار وزاري بشأن ضوابط ترخيص البيوت الصغيرة المنشأة لرعاية الأطفال.

وحول توصيات حقوق وخدمات الأشخاص تم إطلاق حملة «هنوصلك» لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من التسجيل واستخراج كارت الخدمات المتكاملة وإطلاق حملة «نتابع سوا» على مواقع التواصل الاجتماعي للاكتشاف المبكر للاعاقة ودمج قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في منهج وحملات برنامج «وعي» وبناء قدرات منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال تأهيل ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة.