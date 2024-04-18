قيادى بـ«مستقبل وطن»: المبادرات الرئاسية نقطة تحول في ملف الحماية الاجتماعية

قال عماد نجيب القيادي بحزب مستقبل وطن، إنّ الرعاية والحماية الاجتماعية من أهم الملفات التي تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، سواء من خلال التوجيهات المستمرة من قبل الرئيس السيسي، إضافة إلى المبادرات الرئاسية.

وأكد نجيب، أنّ المبادرات الرئاسية المختلفة غيّرت واقع المصريين وحققت حلم المشروع التنموي الكبير الذي يقوده الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تحولت مبادرة حياة كريمة إلى مشروع قومي كبير غيّر وجه الحياة في القرى والريف المصري، ورفع التهميش عن كاهل الأسر البسيطة غير القادرة، مشيرا إلى أنّ المبادرة ساهمت في دعم ملايين الأسر سواء بشكل مباشر أو غير مباشر يتمثل في تحسين مستوى الخدمات المقدمة.

وأوضح القيادى بحزب مستقبل وطن، أنّ المبادرات ساهمت بقوة في التوسع في شبكة الحماية لتشمل الفئات التي ليس لديها القدرة على العمل والإنتاج مثل كبار السن، ومن لديهم عجز كلي أو إعاقة، لافتا إلى ارتفاع عدد الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي التاريخية بشأن زيادة حزمة الرعاية والحماية الاجتماعية.

ولفت عماد نجيب، إلى أنّ قرب المبادرات من المواطن ساهم بقوة في نجاحها سواء اجتماعيا واقتصاديا وإنسانيا، قائلا: «مبادرات الرئيس السيسي طوال السنوات الماضية ومنها تكافل وكرامة وحياة كريمة و100 مليون صحة والقضاء على قوائم الانتظار وغيرها، ساعدت ملايين المصريين على الصمود في وجه التحديات الاقتصادية الصعبة والأزمات المريرة».