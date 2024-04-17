عضو بـ«مستقبل وطن»: التوسع في منظومة التأمين الشامل تعزز الحماية الاجتماعية

قال طارق الديب، قيادي بحزب مستقبل وطن، إن توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالتوسع في تطبيق التأمين الصحي الشامل وإدخال محافظات جديدة، يعكس اهتمام الدولة على النهوض بمستوى الرعاية الصحية والطبية للمواطنين، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية

وأوضح الديب أن التوجيهات تستهدف تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتوفير خدمات صحية أفضل للمواطنين، وذلك من خلال زيادة عدد المنتفعين من التغطية التأمينية الصحية، بما يحقق سهولة وصول المواطنين للوحدات ومراكز طب الأسرة والمستشفيات، والاستفادة من البنية التحتية المتطورة في الحصول على خدمة صحية بكفاءة أعلى.

وأكد أن التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل يساهم في تقليل أعباء الإنفاق الصحي على المواطنين، خاصةً في ظل ارتفاع تكلفة الخدمات الطبية، وإدخال محافظات جديدة في المنظومة يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير فرص متساوية لجميع المواطنين في الحصول على خدمات صحية رفيعة المستوى، خاصة وأنه سيوفر خدمات صحية مجانية لأكثر من 100 مليون مواطن مصري.

وأكد القيادي أن منظومة التأمين الصحي الشامل تعمل على تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتخفيف الأعباء المالية عن كاهلهم، وتعزيز مبدأ التكافل الاجتماعي خلال الفترة المقبلة، وترجمة صريحة من قبل الدولة بالخدمات الصحية في خضم المبادرات الصحية والتوجيهات المستمرة من قبل القيادة السياسية للاهتمام بالمنظومة الصحية والنهوض بها وتطويرها.