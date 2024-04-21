أستاذ بجامعة الأزهر: علينا الإخلاص في عملنا حتى يمنحنا الله أسرار مهنتنا

قال الدكتور عبداللطيف سليمان، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، إن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، «اعملوا فكل ميسر لما خلق له»، مضيفاً: «لما الواحد ينزل لسوق العمل يسير في طريقه لا ينتظر الشغلانة التي تتوافق معه، لازم نعرف إن لينا اختيار والله سبحانه له اختيار، وعلينا أن نخلص لما اختاره الله لنا».

وأضاف «سليمان»، خلال برنامج «مع الناس»، والمذاع على شاشة «قناة الناس»، اليوم الأحد: «لما تلاقي شغل اختاره الله لك، عليك الإخلاص له حتى يعطيك أسراره، فكل مهنة لها أسرارها، الله سبحانه وتعالى يعطي للبني آدم أسرار المهنة، ومفيش حد يشتغل مهنة أحد».

وتابع الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف: «الله سبحانه وتعالى لما تكلم عن سيدنا داوود قال (وألنا له الحديد)، فضل يتعلم مهنة الحدادة حتى أطلعه الله على أسرارها، حتى لان الحديد في يده، فصنع أشياء مدنية منها الدروع والسلاح، والحديد مادة قوية وربنا أعانه على هذه المهنة، ربنا بيقول لنا التفتوا إلى ما أعطيتكم وافعلوا ما ينفعكم وينفع الناس».