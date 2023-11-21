انطلاق الأسبوع الثقافي في 25 مسجدا بمطروح.. إتقان العمل واجب ديني ووطني

أطلقت مديرية أوقاف مطروح، الأسبوع الثقافي، تحت عنوان «إتقان العمل واجب ديني ووطني سلاح التقدم وسبيل النصر».

وتناولت اللقاءات الثقافية التي أقيمت في 25 مسجدًا كبيرًا على مستوى المحافظة، أهمية العمل المتقن في ظل الأزمات، حيث أن العمل المتقن هو صفة للرحمن في كل ما خلق، وهو واجب ديني ووطني، وسلاح التقدم وسبيل النصر.

أبواب الخير

وأكد وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، الشيخ حسن عبد البصير، أن العمل المتقن هو طريق الأمة للنهوض والتقدم، وأن الله تعالى يحب من عباده أن يتقنوا عملهم، وأن النصر لا يتحقق إلا بالعمل المتقن في جميع المجالات.

وأوضح عبد البصير، أن الأعمال التطوعية هي من أبواب الخير التي تقرب العبد إلى الله تعالى، وتساهم في رفعة المجتمع، وأن الأمة في حاجة إلى المسارعة في الخيرات والأعمال التطوعية في ظل هذه الأزمات.