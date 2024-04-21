حكم ساحة يوضح قوانين اللعبة: لا يجوز استخدام العكازات للتحكم في الكرة

قال محمود مجدى، حكم ساحة بالاتحاد المصرى لكرة القدم منطقة القاهرة، إن كرة القدم للساق الواحدة من بين الألعاب التى بدأت تنتشر الآونة الأخيرة، لوجود عدد كبير من مبتورى الأطراف الذين انتظروا كثيراً للمشاركة فى لعبة جماعية تضمن لهم التفاعل والتواصل مع المجتمع، مشيراً إلى أن قوانين اللعبة وقواعدها تتشابه إلى حد كبير مع القوانين المنظمة لكرة القدم للأسوياء مع وجود بعض الفروق الطفيفة.

من بين الفروق التى يتحدث عنها «مجدى» مدة المباراة، التى تكون فى كرة القدم 90 دقيقة كاملة، بينما فى الساق الواحدة 50 دقيقة فقط مقسمة على شوطين واستراحة مدتها 10 دقائق، كما أنه لا يحتسب التسلل فى تلك اللعبة: «الفريق 6 لاعبين وحارس مرمى، كل لاعب معاه عكازين معدنيين ممنوع استخدامهما فى لمس الكرة بتعمد، عكس حارس المرمى، وده مابيكونش معاه عكازين لأنه مبتور اليد، وواقف على رجليه عادى».

يوضح حكم الساحة أن اللعبة تلعب باستخدام عكازات معدنية وبدون أطراف اصطناعية، وهنا لا يجوز للاعب استخدام تلك العكازات التى يستخدمها فى الجرى، للتحكم فى الكرة وفى حالة مخالفة اللاعب هذا الأمر يحتسب عليه مخالفة لمسة يد: «فى حالة تعدى لاعب على لاعب آخر بالعكاز تحتسب ضربة جزاء وكارت أحمر على صاحب المخالفة ولا يسمح لحارس المرمى بالخروج من المنطقة الخاصة به ولو قام بالمخالفة يطرد وتحتسب ضربة جزاء».

أبعاد الملاعب الصالحة لممارسة تلك اللعبة تبلغ 60 × 70 متراً، وأبعاد المرمى 2.2 متر للارتفاع و5 أمتار للعرض: «الفرق يمكنها أن تجرى عدداً غير محدد من التغييرات خلال المباراة».

هناك العديد من المخالفات التى لا يجوز للاعب ارتكابها داخل الملعب وإلا عرض نفسه لعقوبة إدارية تتمثل فى الحصول على «كارت أصفر» من بينها تأخره فى استئناف اللعب، وكثرة الاعتراضات على قرارات الحكم، وقيامه بسلوك غير رياضى ضد الفريق المنافس: «لمس الكرة باليد متعمداً مخالفة تستوجب إنذاراً، لكن لو بصق على المنافس وكان بيلعب بعنف شديد أو منع المهاجم من تسجيل هدف محقق، هنا القانون واضح، طرد مباشر».

قواعد لعب الضربات الركنية يوضحها «مجدى» ويقول إنه لا بد على اللاعب أن يضع الكرة داخل قوس المنطقة الركنية على أن تكون الكرة فى وضع الثبات لتصبح بعد ذلك فى اللعب عند ركلها وتحركها بوضوح.