مدير «المحاربين القدماء»: ذوو الهمم يعيشون عصرهم الذهبي في عهد الرئيس السيسي

أكّد اللواء أركان حرب مدحت فاوي مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، أنَّ ذوي الهمم يعيشون عصرهم الذهبي منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي حكم البلاد، إذ يحققون العديد من النتائج المبهرة في مجالات متعددة، ما يثبت مدى قدرتهم على تحدي الصعوبات.

وأضاف مدير «المحاربين القدماء»، في مؤتمر صحفي عقده بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم: «أؤكّد لكم في هذا الإطار أن الدولة لا تدخر جهدًا في سبيل دعمهم وتمكينهم من مواجهة التحديات والتغلب عليها، وتوفير أفضل سبل العناية بهم، سواء من حيث العمل على تنمية مهاراتهم، وتوفير الخدمات التدريبية والتأهيلية لهم، بجانب اكتشاف مواهبهم ورعايتها، تأكيدًا للمشاركة المجتمعية الفعالة، وتطبيقًا لمبادئ تكافؤ الفرص والمساواة وعدم التمييز وهذا ما تقوم به جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب».

وتابع: «وفي مواصلة جهود تعزيز المشاركة المجتمعية لذوي الاحتياجات الخاصة، التي من شأنها توفير مزيد من الدعم والرعاية لبناتنا وأبنائنا من ذوي الاحتياجات الخاصة، يعتبر نادي المحاربين القدماء الممثل الوحيد للقوات المسلحة في مجال رياضة المعاقين والمسجل في اللجنة البارالمبية واتحاداتها منذ سنة 1995 وحتى الان، ولأول مرة في تاريخ نادي المحاربين القدماء تحصلت الفرق الرياضية على عدد 4 كأس وعدد 149 ميدالية خلال الموسم الرياضي 2022- 2023 في ألعاب: كرة السلة – تنس الطاولة – رفع أثقال – السباحة – ألعاب قوى – الريشة الطائرة».

وتابع: «وبناءا على توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة بالاهتمام بالرياضة؛ فقد تمّ تطوير منظومة وأدوات التدريب بنادي المحاربين القدماء لتتماشى مع أحدث ما تمّ الوصول إليه».