ذوو الهمم يتقدمون الصفوف.. «الوطنية للانتخابات» وفّرت لهم استمارات اقتراع بطريقة «برايل» ومنشورات بلغة الإشارة توضح طريقة التصويت وكراسي متحركة

عملت الدولة على مدار 10 سنوات على العديد من الملفات؛ أهمها ملف دعم ذوى الإعاقة من جوانب عدة، وكانت الانتخابات الرئاسية 2024 هى موسم جنى ثمار الجهود التى بُذلت؛ حيث شهدت الانتخابات توفير جميع التسهيلات حتى يتمكن ذوو الإعاقة من الإدلاء بصوتهم والمشاركة فى الاستحقاق الدستورى دون معوقات، وكان لهم وجود قوى فى اللجان والمقار الانتخابية على مدار أيام الاقتراع، ما يؤكد على ما تمكنت الدولة من الوصول إليه فى هذا الملف، ووجود ذوى الاحتياجات الخاصة فى الانتخابات يعكس التزام الدولة بحقوق الإنسان، ويسهم فى تعزيز المساواة بين جميع المواطنين، ويؤكد أن ذوى الهمم جزء من النسيج الاجتماعى، ولهم الحق فى المشاركة فى صنع القرار.

وقالت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، لـ«الوطن»، إن الانتخابات الرئاسية 2024 شهدت تسهيلات غير مسبوقة تتيح للأشخاص ذوى الإعاقة المساحة الكاملة لممارسة استحقاقهم الدستورى، وشهدت أيام الاقتراع الثلاثة العديد من المشاهد التى تدل على الإرادة السياسية الحقيقية لإشراك ذوى الإعاقة فى المجتمع؛ فلأول مرة تم توفير استمارات اقتراع بطريقة برايل، مع وجود منشورات معلقة فى كل مكان بالمقار الانتخابية توضح، بلغة الإشارة، طريقة التصويت الصحيحة لذوى الإعاقة السمعية، وتوفير كراسى متحركة لمعاونتهم وتأهيل المبنى ليكون مناسباً لذوى الإعاقة الحركية، بجانب التعاون الكبير من رؤساء اللجان والقضاة مع ذوى الإعاقة حتى يتمكنوا من التصويت بشكل سليم وآمن.

وأكدت «إيمان» أن الأشخاص ذوى الإعاقة تمتعوا بحضور قوى فى الانتخابات الرئاسية 2024، وكان مشهد وجودهم ومشاركتهم خير دليل على أنهم على قدر الثقة التى وُضعت فيهم من الدولة، وأثبتوا أن دورهم مهم ولديهم القدرة الكافية للقيام به، مشيرة إلى أن الرئيس السيسى يثق بقدرات ذوى الإعاقة ويدرك أهمية استغلالها وتوظيفها فى المسار الصحيح الذى يعود بالنفع عليهم وعلى بيئتهم المحيطة وعلى المجتمع المصرى ككل، وأكد المشهد الانتخابى للجميع أن رؤية الرئيس السيسى لملف ذوى الإعاقة كانت صائبة.

وأوضحت أن المجلس لم يدخر جهداً على مدار فترة الانتخابات الرئاسية، سواء فى الخارج أو فى الداخل، من أجل توفير كل السبل التى تتيح مشاركة آمنة لذوى الإعاقة فى الانتخابات، ووجد موظفو المجلس فى اللجان والمقار الانتخابية على مستوى الجمهورية من أجل معاونة ذوى الإعاقة وتقديم أى مساعدة قد يحتاجون إليها، والمشهد الانتخابى أكد أن الجهود الكبيرة التى بذلتها الدولة فى إطار رفع الوعى المجتمعى حول ذوى الإعاقة قد حققت هدفها.

وتابعت: «الدولة بمختلف أجهزتها عملت على رفع الوعى المجتمعى لدى ذوى الهمم حول أهمية دورهم ومشاركتهم فى المجتمع على جميع الأصعدة، وتوعية ذويهم بأهمية ذلك، وعملنا على توعية المجتمع نفسه لتقبلهم ونبذ الكراهية أو العنصرية ضدهم والتأكيد على مفهوم أنهم جزء أساسى من المجتمع لا يتجزأ عنه، جنينا ثمار كل هذه الجهود فى الانتخابات الرئاسية، حين رأينا إقبالهم على اللجان للإدلاء بصوتهم دون خوف أو تردد، فى دلالة على زيادة وعيهم بحقوقهم ودورهم تجاه الوطن، وكان مشهد المواطنين فى معاونتهم على إتمام التصويت بسلام دلالة على تغيير ثقافة المجتمع تجاه هذه الفئة، وقبولهم، وخلق التجانس بين جميع أطياف المجتمع وتقبل الآخر».