عضو بـ«النواب»: هناك نتائج ملموسة للنهوض بالاقتصاد القومي ودعم الصناعة المحلية

أكد النائب مجاهد نصار، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية مبادرة خفض الأسعار، التي أطلقتها الحكومة قبل عدة أسابيع بتوجيهات الرئيس السيسي، ومتابعة الحكومة لهذا الملف في الأسواق، قائلا: الهدف الرئيسي أن يشعر المواطن بنتائج هذه المبادرة، في ظل استقرار السياسات النقدية وتشغيل المصانع بكامل طاقتها والإفراج عن سلع بأكثر من 8 مليارات دولار من الجمارك.

نتائج ملموسة للنهوض بالاقتصاد القومي

ولفت «نصار»، في بيان، أن هناك نتائج ملموسة للنهوض بالاقتصاد القومي ودعم الصناعة المحلية وعديد القرارات الاقتصادية التي كان لها أبلغ الأثر على السوق ومنها تحرير سعر الصرف وصفقة رأس الحكمة ومليارات الدولارات والتدفقات الدولارية الهائلة بسببها، مشيرا إلى أن خفض الأسعار يتماشى مع هذه الأجواء الاقتصادية الإيجابية وانتهاء الأزمة بشكل فعلي.

التخفيف عن كاهل الفئات البسيطة

وشدد عضو مجلس النواب، أن اتخاذ الحكومة حزمة من الخطوات الجادة لضبط الأسعار خلال الفترة الأخيرة، وفقا لتوجيهات السيسي، يؤكد الجدية من قبل الدولة في التخفيف عن كاهل الفئات البسيطة، وتحقيق الأمن الغذائي والحد من نتائج التداعيات الخارجية والاضطرابات الإقليمية والدولية التي أثرت على الاقتصاد المصري.

واختتم أن مبادرة خفض الأسعار مبادرة جادة من جانب الحكومة المصرية، في ظل توجيهات رئاسية بالتخفيف عن المواطن المصري والأعباء الاقتصادية الموجودة الآن.