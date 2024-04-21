«الجيل» عن تنفيذ الحكومة لتوصيات الحوار الوطني: يدعم الاقتصاد

قال عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي، حسن هجرس، إن تحركات الحكومة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني بمحاوره الثلاثة، من خلال قرارات وإجراءات تتفيذية، أو من خلال مشروعات قوانين تحال إلى مجلس النواب، يعكس جدية الدولة المصرية وكل مؤسساتها في دعم الحوار، مثمنًا إصدار وزارة الثقافة خطة واضحة، لتنفيذ مخرجات لجنة الثقافة والهوية الوطنية بالحوار الوطني.

مخرجات الحوار الوطني

وأكد هجرس في بيان صحفي، أن مخرجات لجنة الثقافة والهوية الوطنية بـ الحوار الوطني تستهدف تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية في دعم الهوية الوطنية، وهو ما تجلى في دعم الحرف التراثية، إذ استجابت وزارة الثقافة لمقترح تعديل لائحة قانون إنشاء الهيئة العامة لقصور الثقافة، للسماح ببيع وتسويق الحرف التراثية، بما يضمن تطويرها وعدم اندثارها والحصول على عائد مادي يعود بالدعم على الأنشطة الثقافية والفنية.

وأشار إلى أن تنفيذ توصيات الحوار الوطني بشأن الحرف التراثية يُسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وخلق فرص عمل جديدة، إضافة إلى تقديمها دعمًا ماديًا وفنيًا للحرفيين، ما يُساعدهم على تطوير مهاراتهم وتحسين جودة منتجاتهم، قائلا: «تراث مصر في الحفظ والصون».

دعم الهوية الوطنية

وأوضح أن أهمية تنفيذ توصيات الحوار الوطني بشأن الحرف التراثية تتمثل في الحفاظ على التراث والهوية المصرية، موضحًا أن الحرف التراثية جزءًا لا يتجزأ من هويتنا الوطنية، وتنفيذ توصيات الحوار الوطني بشأنها يُسهم في الحفاظ على هذا التراث للأجيال المقبلة، مؤكدًا أنه أيضا من أهم عوامل الجذب السياحي، وتنفيذ التوصيات يُساهم في تنشيط السياحة الثقافية وجذب المزيد من السياح إلى مصر.

وأشار إلى أن التوصيات ركزت على توفير فرص تسويقية أفضل للحرفيين، ما يُسهم في زيادة مبيعاتهم وتحسين دخلهم، وأيضًا نقل المعرفة والمهارات من جيل إلى جيل، ما يُساهم في ضمان استمرارية الحرف التراثية، منوها بأن التوصيات تشجع على تحديث التقنيات المستخدمة في الحرف التراثية، ما يُساهم في تحسين جودة المنتجات وزيادة الإنتاجية، ويسفر عن فتح أسواق جديدة للحرف التراثية المصرية، بالإضافة إلى زيادة الصادرات، وتحسين عائدات الحرفيين.

إطلاق مبادرة صنايعية مصر

وأوضح أن خطة وزارة الثقافة تضمنت أيضًا تكليف «أطلس الفلكلور» بالهيئة العامة لقصور الثقافة، بعمل أطلس الحرف التراثية، بوصفها ترتبط في تنوعها بالأقاليم الجغرافية، فضلا عن إطلاق مبادرة صنايعية مصر تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبمتابعة رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة جميع الوزارات والجهات المعنية بالحرف التراثية بمصر، ما يساهم في حماية التراث المصري من الاندثار.