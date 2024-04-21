حنفي جبالي: لا مجال لإصدار قوانين دون دراسة.. والمناقشات متاحة لكل النواب

أكّد الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أنَّه لا مجال لإصدار قوانين دون دراسة، داعيًا النواب لدراسة القوانين قائلا والمجال مفتوح باللجان وللمشاركة في دراسة ومناقشة كافة القوانين واللجان مفتوحة لجميع النواب.

وقال جبالي، خلال كلمة له بالجلسة العامة، إنَّ مشروعات القوانين موجودة ويحق للنواب الحصول على النسخة لدراسة القانون قبل مناقشته لدراسته جيدًا.

جاء ذلك في أثناء مناقشة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد.

ويستهدف مشروع القانون رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصري لأول مرة قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين في مصر، من حيث المبدأ.