عرض برنامج «ملف اليوم»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الإعلامية آية لطفي، تقريرا تلفزيونيا، بعنوان: «لمجابهة التهديدات الأمريكية.. الصين تطلق قوة سيبرانية جديدة».

تحسين بنية القوات العسكرية الحديثة الصينية

وجاء في التقرير: قوة سيبرانية جديدة خطوة استراتيجية تأمل بها الصين بمواكبة الحروب العصرية وتعزيز قدرتها على خوضها والانتصار فيها عبر إقامة نظام خدمات وأسلحة جديدة من شأنه تحسين بنية القوات العسكرية الحديثة الصينية، تعزز بكين من دفاعاتها في وجه تحالفات تسعى لتعزيز الوجود العسكري الغربي في منطقة المحيط الهادئ.

وأضاف التقرير: بوصفه قرارا مهما أتخذه الحزب الشيوعي الحاكم على أعلى المستويات لأجل تحسين نظام القوات العسكرية الصينية، قدم الرئيس الصيني تهانيه الحارة خلال مراسم احتفالية أقيمت في بكين.

القوات السيبرانية الجديدة

وتابع التقرير: وبينما لم تكشف الصين بعد عن معلومات بشأن قدرات وطبيعة عمل القوات السيبرانية الجديدة، إلا أن المتحدث باسم وزارة الدفاع الصيني أكد أن قوات الدعم المعلوماتي ستقدم دعما أساسيا بتطوير أنظمة شبكات المعلومات بصورة منسقة.