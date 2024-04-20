الصين تعزز قدراتها العسكرية بإنشاء قوة سيبرانية.. سلاح جديد لخوض حروب عصرية

أعلنت الصين عن إنشاء قوة سيبرانية جديدة لتعزيز قوتها العسكرية وقدرتها على خوض الحروب والانتصار فيها، وفقا لشبكة «Sky News» البريطانية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، وو كيان، إن قوة الدعم المعلوماتي ستضيف دعما أساسيا لأنظمة شبكات المعلومات بصورة منظمة لتطبيقها، مضيفا أن القوة السيبرانية الجديدة تمثل «خطوة استراتيجية لإقامة نظام خدمات وأسلحة جديد وتحسين بنية القوة العسكرية الحديثة» الصينية.

ولم يكشف «كيان» عن أي تفاصيل عن دور القوة الجديدة التي تم إنشاؤها في الجيش الصيني مكتفيا فقط بالتوضيح أنها تتحمل مسؤولية كبرى في تطوير تنمية عالية نوعية، إضافة إلى أنها تتيح القدرة على خوض حروب عصرية والانتصار فيها.

الرئيس الصيني شيء شين بينج يقدم يحتفي بالقوة الجديدة

وفقا لشبكة «Sky News» البريطانية فإنه على مدار حكم الرئيس الصيني، شي شين بينج الممتد منذ عشر سنوات عمل على إحكام سيطرته على الجيش، وأنفق مليارات الدولار لتطويره وتحديث قدراته العسكرية، في ظل تصاعد التوترات مع الولايات المتحدة ودول أخرى في المنطقة.

فيما كانت آخر الإضافات التي عملت عليها الدولة الصينية لتطوير قدراتها العسكرية القوة السيبرانية الجديدة التي دخلت للخدمة والتي احتفى بها الرئيس الصيني وقدم تهانيه خلال مراسم احتفالية أقيمت في بكين.

وقال «شي» إن تأسيس هذه القوة قرار هام اتخذه الحزب الشيوعي الحاكم على أعلى المستويات من أجل تحسين نظام القوة العسكرية العصرية.