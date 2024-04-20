الصين تطالب أبل بإزالة واتساب وثريدز.. ماعلاقة إسرائيل؟

في خطوة مفاجئة لم تكن في الحسبان، قامت شركة أبل بإزالة تطبيقي واتساب وثريدز من متجر التطبيقات الخاص بها في الصين، الأمر الذي أثار تساؤلا حول سبب إزالة أبل التطبيقين من المستخدمين.

جاء قرار شركة أبل بإزالة تطبيقي واتساب وثريدز، بناء على طلب إدارة الفضاء الإلكتروني، وهي الجهة المنظمة للإنترنت في الصين، وذلك بسبب وجود مخاوف تتعلق بالأمن القومي الخاص بالدولة وفقا لما ذكره تقرير تم نشره في صحيفة «نيويورك تايمز».

سبب إزالة التطبيقات

هناك سبب آخر، جعل شركة أبل تقرر إزالة التطبيقات من الصين، وهو أن شركة ميتا المالكة لتطبيقي واتساب وثريدز، تقوم بتسريب بيانات مجموعات واتساب لصالح برنامج ذكاء اصطناعي يعرف بـ «لافندر» وهو يعمل على استهداف الفلسطينيين، ماجعل السلطات الصينية تقوم بالفور بطلب إزالة التطبيقات، خاصة أن هناك تقارير أفاد بأن الاحتلال الإسرئيلي يستخدم الذكاء الاصطناعي في حربه على قطاع غزة وتقوم شركة ميتا بدعمه.

وفي هذا الشأن، كشفت شركة أبل في بيان رسمي لها، أنها قامت بسحب التطبيقات من المتاجر وذلك بناء على طلب إدارة الفضاء الإلكتروني، مضيفة: «نحن مطالبون باحترام قوانين الدول التي نعمل فيها، حتى لو لم نكن موافقين عليها»، ما جعل السكان المحليين في دولة الصين يستخدمون VPN للوصول إلى أي منها.