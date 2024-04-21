خبير: الهجوم السيبراني سلاح الضربة الأولى في الحروب الحالية

قال الدكتور محمد عزام، الخبير في أمن المعلومات، إن الدول الكبرى يبدو أنها بدأت في أخذ خطوات للانتقال من موضوع الأمن والحروب السيبرانية ومن فكرة المناوشات في العصر الرقمي إلى الصدام، وبالتالي يتم تحديث الاستراتيجيات باستمرار، والولايات المتحدة كان لديها استراتيجية «بايدن – هارس» للأمن السيبراني، كما أن حلف الناتو لديه استراتيجية للأمن السيبراني.

استراتيجية الأمن السيبراني

وأضاف «عزام»، خلال مداخلة ببرنامج «ملف اليوم»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، وتقدمه الإعلامية آية لطفي، أن الصين أعلنت عن استراتيجية الأمن السيبراني، حيث أصبح العالم يعاني من الهجمات السيبرانية، وأعلنت الصين عن هذه الاستراتيجية من قبل المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية مؤخرا، ودون شك لا بد وأن تكون لدى الدول هذه النوعية من الاستراتيجيات.

الهجمات السيبرانية أصبحت تحديات جديدة

وأشار إلى أن الهجمات السيبرانية أصبحت تحديات جديدة وفي قلب النزاعات الإقليمية والدولية، بداية أزمة كورونا التي زادت فيها الهجمات بنحو 8 أضعاف وتليها الأزمة الروسية الأوكرانية، إذ أصبحت الهجمات السيبرانية سلاح الضربة الأولى في الحروب الحالية.