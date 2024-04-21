أحمد أبو الغيط: مصر لن تسمح باقتحام حدودها.. ومخطط نتنياهو مكشوف

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدولة العربية، إن تهجير الفلسطينيين من أرضهم لسيناء والبقاء خارج الديار جريمة يرفضها القانون الدولي، ولو كان نتنياهو صرح بذلك فسٌيحاكم في كل المحاكم، معلقا: نتنياهو يمضي في تدمير فلسطين بالكامل، ما دعى الفلسطينيون إلى الاتجاه نحو الحدود خوفا من القتل ومن ثم الدخول لسيناء، وهذا هو مخطط نتنياهو.

إسرائيل تريد ضرب الفلسطينيين في مصر

وأضاف «أبو الغيط»، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، على قناة صدى البلد، أن إسرائيل تريد أن تضرب الفلسطينيين في مصر لو تم تهجيرهم وهذا أدعى لمٌواجهة عسكرية بين مصر مع تل أبيب، مٌشددا على أن أوروبا وأمريكا يدركون خطورة مٌخطط تل أبيب، ونبه وزراء خارجية مجموعة السبع على ضرورة عدم تهجير الفلسطينيين إلى رفح؛ حتى لا يحدث صدام في المنطقة عواقبه ستكون وخيمة.

تهجير الفلسطينيين يعد اعتداء على مصر

وتابع الأمين العام لجامعة الدولة العربية: «لو حاول نتنياهو تهجير الفلسطينيين إلى رفح فيٌعد اعتداءًا على مصر، ونرفض أي محاولات لاقتحام الحدود بأي شكل، والفلسطينيون لن يٌوافقوا على ترك أراضيهم، ومصر لن تسمح باقتحام حدودنا الشرقية أو التهجير القسري بجهود الدولة؛ لأنه يستهدف القضاء على الدولة الفلسطينية».