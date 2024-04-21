بسبب «الكمين».. إسرائيل تدعو المستوطنين لعدم الاقتراب من العلم الفلسطيني

أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعليمات صارمة وواضحة للمستوطنين، تمنعهم من محاولة إزالة العلم الفلسطيني، خوفًا من أن يكون مفخخًا من أي مكان بالضفة الغربية، فماذا يحدث في الأراضي المحتلة الفلسطينية؟

كمين العلم الفلسطيني

تداول رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو قصير لأحد المستوطنين الإسرائيليين وهو يحاول إزالة علم فلسطين من أراضي قرية المغير شرق مدينة رام الله بالضفة الغربية، وبمجرد أن ركل العلم انفجرت عبوة ناسفة.



عاجل

كمين العلم الفلسطيني انفجار عبوة ناسفة في جندي إسرائيل حاول انزال

العلم الفلسطيني بالقرب رام الله .. pic.twitter.com/xgT1OAp5yi — موشي يائير יאיר משה (@mosha3324) April 21, 2024

أسفر الانفجار عن إصابة المستوطن بجروح وحروق بالغة، مما استدعي نقله إلى المستشفي، وفق ما نقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية.

إسرائيل تصدر تعليمات بعد الاقتراب من علم فلسطين

ووثق عدد من المستوطنين الإسرائيليين تعرضهم لكمائن خلال محاولة نزع العلم الفلسطيني أو ركلة، ليفاجئوا بوجود عبوات ناسفة أسفله.

وبعد الحادث الذي تعرض له المستوطن، انتشرت قوات الاحتلال الإسرائيلية في موقع التفجير، بالقرب من بلدة المغير شرق مدينة رام الله.