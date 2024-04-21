أبو الغيط: إسرائيل لم تحقق أي أهداف من الحرب في قطاع غزة حتى الآن (فيديو)

أكد السفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدولة العربية، أن هناك تربصا إسرائيليا بإيران منذ فترة، وأن طهران كانت تستخدم أوراق عربية لخدمة أهدافها في الثورة الإيرانية وحربها مع إسرائيل.

العتبة النووية

وأضاف «أبو الغيط» في حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أنه كانت هناك رسائل متبادلة وتنسيقا بين إسرائيل وإيران قبل توجيه أي ضربة عسكرية أو جوية من خلال وسطاء، لافتًا إلى أن طهران تجري عمليات تخصيب لليورانيوم بنسبة 60%، وعندما تقوم بتخصيب 90% من اليورانيوم فهذا يعني أنها تجري تجربة نووية كبيرة، فهي تخصب كميات كبيرة تمكنها من الوصول إلى العتبة النووية.

100 قنبلة نووية في إسرائيل

وأوضح أمين عام جامعة الدول العربية، أن إسرائيل أجرت أكثر من تجربة نووية على مدار الأعوام السابقة ولديها 100 قنبلة نووية: «إيران سوف تدخل على العتبة النووية إذا اتجهت لحماية نفسها بنفسها، لأن تل أبيب تعمل لها ألف حساب».

وأضاف: «إسرائيل لم تحقق أي شيء من أهدافها خلال ضرباتها في قطاع غزة حتى الآن، رغم إحداثها خسائر كبيرة في حركة حماس، وسط استمرار المقاومة الفلسطينية على أعمال القتال وعدم الاستسلام».

واختتم أحمد أبو الغيط: «أتصور أن حل القضية الفلسطينية هو إقامة دولة فلسطينية مستقلة بجوار إسرائيل، وأن يكون هناك تعايشا في أمن وأمن بين الشعبين، لأن إسرائيل تبحث دائمًا على العداء».