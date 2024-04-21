أسعار عملات البريكس مقابل الجنيه اليوم الأحد في البنك المركزي

شهدت أسعار عملات دول البريكس، حالة من الاستقرار أمام الجنيه المصري، اليوم الأحد 21-4-2024، في ختام التعاملات المسائية، وفق آخر تحديث لموقع البنك المركزي.

ترصد «الوطن» في السطور التالية، سعر صرف عملات دول البريكس، وفق آخر تحديث لموقع البنك المركزي المصري.

أسعار عملات البريكس أمام الجنيه

سجّل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري 12.88 جنيه للشراء، و12.92 جنيه للبيع.

بلغ اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري، 6.67 جنيه للشراء، و6.69 جنيه للبيع.

سعر الروبل روسي مقابل الجنيه

وسجل الجنيه المصري 1.54 روبل روسي بحسب أسعار الصرف لدى المركزي الروسي.

بلغ سعر الجنيه المصري أمام الروبية الهندية نحو 4.45 روبية.

وصل سعر الجنيه المصري أمام البر الإثيوبي خلال تعاملات اليوم إلى 3.32 بير.

سجل سعر الريال البرازيلي مقابل الجنيه المصري، نحو 8.15 جنيه في تعاملات اليوم.

بلغ سعر الراند الجنوب إفريقي مقابل الجنيه المصري 3.50 جنيه.

سجل سعر الجنيه المصري أمام البيزو الأرجنتيني 12.25 بيزو.