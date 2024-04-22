«لهم ما لنا وعليهم ما علينا».. طلاب «إعلام الأزهر» يدشنون حملة لدعم ذوي الهمم

أطلق مجموعة من طلاب قسم العلاقات العامة العامة والإعلان بكلية الإعلام جامعة الأزهر، مشروع تخرج بعنوان «همم مننا»، وذلك لتوعية المواطنين بحقوق وواجبات ذوي الهمم.

ويهدف المشروع إلى تسليط الضوء على حقوق ذوي الهمم وتعزيز دمجهم في المجتمع، إيمانًا بأنّ الإعاقة لا تُعيق الإبداع والإنجاز.

المسؤولية المجتمعية

يُجسّد المشروع شعارًا هادفًا وهو دمج ذوي الهمم اجتماعيا، ليُؤكد على التشاركية والمسؤولية المتبادلة بين أفراد المجتمع وذوي الإعاقة.

كما يتناول المشروع مختلف جوانب حقوق ذوي الهمم، بدءًا من الحق في التعليم والعمل، مرورًا بالرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية، وصولًا إلى الحق في المشاركة في الحياة العامة، ويستخدم الطلاب في مشروعهم مختلف أدوات التواصل والتوعية.

الاندماج في المجتمع

ويُعدّ هذا المشروع خطوة مهمة نحو تعزيز ثقافة احترام الاختلاف والاندماج في المجتمع المصري، ويتكون عدد فريق المشروع من عشر طلاب مختلفين في المهارات والأدوار، ومستعدون لبذل قصارى جهدهم في سبيل تحقيق أهداف الحملة، وأن هناك الكثير من المفاجآت القادمة المتضمنة في خطتهم.