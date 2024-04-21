أستاذ بجامعة الأزهر: قيمة الإنسان بما يقدمه من عمل

قال الدكتور عبد اللطيف سليمان، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، إن الله جعل الجنة لا تنال إلا بالعمل، لافتا إلى أن الله سبحانه وتعالى أمرنا مباشرة بالعمل، وحتى قال لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغنا بقوله: «وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ».

وأوضح الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، خلال برنامج «مع الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأحد: «لما نشوف الأمر الإلهي بإننا لازم نعمل، نعرف إن قيمة الإنسان بما يقدمه من أعمال، فهذا يوافق مراد الله تعالى من خلقنا ومع سنة سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم».

وتابع: «إحنا عندنا حياة المرء كلها عبارة عن عمل، فالعمل عبادة، فالعبادة تتسع لجوانب الحياة، حتى لما يفكر يفكر فيما يتفق مع الأمور الإيجابية، فأول الإبداع فكرة يتم تطبيقها في العمل، والفكرة تأتي في حالة من الصمت والخشوع، وسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم بشر العمال قائلا: (من بات كالا من عمل يده بات مغفورا له)».