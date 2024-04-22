3 حالات لا يجوز التصالح عليها في مخالفات البناء.. اعرف التفاصيل

حدّد قانون التصالح في مخالفات البناء الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، الحالات التي لا يجوز ومحظور بها التصالح، إذ ينتظر الأهالي تطبيق القانون في مايو المقبل، بعد إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة به، بوصفه أحد القوانين التي تشغل بال كثيرين ممن يرغبون في تقنين أوضاع عقاراتهم المخالفة.

قانون التصالح في مخالفات البناء

أوضح المحامي إسلام عبد المقصود، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، الحالات التي لا يجوز ومحظور بها التصالح في مخالفات البناء، قائلا إنّ المادة رقم «3» من القانون حددت الحالات الآتية:

- التصالح بشأن بعض الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.

- التصالح على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.

- التصالح على الأراضي المتعلقة بتغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات الجراجات.

التظلم على رفض طلب التصالح

ومن ناحية أخرى، أوضح «عبدالمقصود» أن قانون التصالح في مخالفات البناء أجاز تقديم تظلم حال رفض طلبات التصالح في مخالفات البناء، مضيفًا أنّ لجان التظلمات جرى تشكيلها طبقًا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، وعليه يُقدم التظلم خلال 30 يومًا تبدأ من تاريخ العمل باللائحة المرافقة.